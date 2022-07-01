Yasmani Copello Escobar, 400 metrede altına ulaştı

Milli sporcu Yasmani Copello Escobar, Akdeniz Oyunları'nda 400 metre engelli koşuda altın madalyaya uzanmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 21:45
Yasmani Copello Escobar, 400 metrede altına ulaştı
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde altın madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda 400 metre engelli finali yapıldı.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle Akdeniz Oyunları tarihindeki en iyi dereceyi yaparak altın madalya kazandı.

Aynı yarışta bir diğer milli atlet İsmail Nezir, 50.09'luk derecesiyle 7'nci oldu.


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