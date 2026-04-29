Yat yarışlarında büyük heyecan

29.04.2026 15:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın açılış etabını Beymen Club Sailing Team, genel klasman ikincisi olarak tamamladı.

Farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı Çanakkale Zafer Kupası sona erdi. 

Toplamda 7 kupanın el değiştireceği, 5 ayak ve 14 yarıştan oluşan serinin ilk ayağında ekipler, taktiksel becerilerini İstanbul Boğazı'nda, dayanıklılıklarını ise açık denizde sergiledi. İstanbul Boğazı etabında rakiplerini geride bırakarak birincilik elde eden Beymen Club Sailing Team, İstanbul-Çanakkale hattındaki "offshore" etabında ise ikincilik derecesine ulaştı. 

Uzun soluklu organizasyon, 19 Mayıs'ta Kurtuluş Kupası, 30 Ağustos'ta Zafer Kupası ve 29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası ile devam edecek. İlk ayaktan podyumla ayrılan Beymen Club Sailing Team, organizasyonda şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor.

