Yatabare attı Sivasspor farka koştu!
Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 4-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Pedro Henrique, 43, 48, ve 86. dakikalarda Mustapha Yatabare kaydetti.
Öte yandan Hatayspor'da Ruben Ribeiro 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, Süper Lig'de altı maç sonra kazandı ve puanını 16'ya yükseltti. Atakaş Hatayspor ise 26 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise kendi sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
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