Yaya Toure'den Galatasaray'a ziyaret: 'Harika bir deneyimdi'

Yaya Toure'den Galatasaray'a ziyaret: 'Harika bir deneyimdi'

22.04.2026 20:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Yaya Toure'den Galatasaray'a ziyaret: 'Harika bir deneyimdi'

42 yaşındaki Fildişi Sahilli eski futbolcu Yaya Toure, Süper Lig ekibi Galatasaray'ı ziyaret etti. Toure, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Futbolculuk kariyerinde Barcelona ve Manchester City formalarını giyen Yaya Toure, Galatasaray'ı ziyaret etti.

Toure, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyet ile bir araya geldi.

YAYA TOURE'DEN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Fildişi Sahilli eski yıldız, "Okan Buruk ve Galatasaray'ın teknik ekibiyle sohbet etmek ve antrenörlük yaklaşımlarını dinlemek harika bir deneyimdi. Kulübün sıcak misafirperverliği için çok teşekkürler!" sözleriyle bir paylaşım yaptı.

Futbolculuk sonrası antrenörlüğe adım atan Toure, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Galatasaraylı taraftarlar, Toure'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara büyük ilgi gösterdi.

Toure'nin paylaşımı şu şekilde:

Rıza Kayaalp'ten rekor açıklaması: 'Kolay olmayanı yapmak biz Türklerin işidir'
Rıza Kayaalp'ten rekor açıklaması: 'Kolay olmayanı yapmak biz Türklerin işidir' Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak 13. şampiyonluğunu elde eden ve tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp, basın mensuplarına konuştu Kayaalp, zor olanı başararak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
Milli güreşçi Murat Fırat Avrupa ikincisi!
Milli güreşçi Murat Fırat Avrupa ikincisi! Milli sporcu Murat Fırat, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde karşılaştığı Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a 7-5 mağlup olarak gümüş madalya elde etti.
Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı!
Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı! Milli sporcu Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 79 kiloda gümüş madalya kazandı.