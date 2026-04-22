Yaya Toure'den Galatasaray'a ziyaret: 'Harika bir deneyimdi'

Futbolculuk kariyerinde Barcelona ve Manchester City formalarını giyen Yaya Toure, Galatasaray'ı ziyaret etti.

Toure, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyet ile bir araya geldi.

YAYA TOURE'DEN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Fildişi Sahilli eski yıldız, "Okan Buruk ve Galatasaray'ın teknik ekibiyle sohbet etmek ve antrenörlük yaklaşımlarını dinlemek harika bir deneyimdi. Kulübün sıcak misafirperverliği için çok teşekkürler!" sözleriyle bir paylaşım yaptı.

Futbolculuk sonrası antrenörlüğe adım atan Toure, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Galatasaraylı taraftarlar, Toure'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara büyük ilgi gösterdi.

