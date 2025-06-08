Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Haşim Karadağ seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Haşim Karadağ seçildi

8.06.2025 14:46:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Haşim Karadağ seçildi

Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa Haşim Karadağ seçildi.

Kulübün olağan genel kurulu, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Özgür Karataş'ın yaptığı kongrede sportif, mali ve idari raporlar oy çokluğuyla kabul edildi.

Tek listeyle gidilen kongrede Haşim Karadağ, kulüp başkanlığına seçildi.

Karadağ, kongrede yaptığı konuşmada, kulübü halka açtıklarını ve herkesin kulübe üye olabileceğini söyledi.

Kulübün borcuna ilişkin kendilerine söylenen rakamı ödemede sıkıntı olmayacağını aktaran Karadağ, "Bu rakamı ödemede sıkıntı yok ancak samimiyet istiyoruz. Karşımızdaki sistem samimi olursa burası düze çıkar. Samimi olmazsa bizim de yapacağımız bir şey kalmaz" diye konuştu.

İlgili Konular: #Seçim #yeni malatyaspor

İlgili Haberler

Manisa FK, Yeni Malatyaspor karşısında gol olup yağdı!
Manisa FK, Yeni Malatyaspor karşısında gol olup yağdı! Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Manisa FK, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 6-0 mağlup etti.
Murat Uçkun:
Murat Uçkun: "Yeni Malatyaspor için matematiksel olarak ligden düştüğü bir hafta oldu" Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, deplasmanda Keçiörengücü'ne 7-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Karagümrük, Yeni Malatyaspor'u geçmesini bildi!
Karagümrük, Yeni Malatyaspor'u geçmesini bildi! Süper Lig hesapları yapan Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor deplasmanında iki golle kazandı.