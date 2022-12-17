Yeni Malatyaspor galibiyeti hatırladı!
Spor Toto 1. Lig 18. hafta maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig 18. hafta maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Keçiörengücü ile karşılaştı.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 20. saniyede Haqi Osman kaydetti.
Maçın son anlarında yaşanan gerginlik sonrası Yeni Malatyaspor'da Gameli, Keçiörengücü'nde Eze, 90+3. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.
Yeni Malatyaspor bu sonuçla 5 maç sonra galibiyet aldı. Sarı kırmızılı ekip ayrıca bu sezon ilk kez evinde galibiyete uzandı. Keçiörengücü ise 4 maç sonra yenildi.
Hasan Özer'in çalıştırdığı yeni Malatyaspor bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti. Play-off mücadelesi veren Keçiörengücü ise 29 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü ise lider Eyüpspor'u konuk edecek.
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