Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 3-2 yenildi ve kupadan elendi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 3-2 kazandı ve Yeni Malatyaspor'u kupadan eledi.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri, 9 ve 55. dakikalarda Doğan Can Davas ve 37. dakikada Philippe Keny kaydetti.
Yeni Malatyaspor'un golleri ise 41. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 90. dakikada Adem Büyük'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor kupaya veda ederken, 1. lig ekibi Bandırmaspor kupada tur atlayan taraf oldu.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Sokak röportajında ilginç anlar
- Yılbaşı geldi, İzmir'de ortaya çıktılar
- Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- CHP'den Bahçeli'ye çok sert yanıt
- AKP'nin CHP operasyonunun kodları
- Diyanet yine şaşırtmadı
- Omicron'un yeni belirtisi çıktı