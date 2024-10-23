Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'e görev
Yeni Malatyaspor, eski futbolcusu Adem Büyük ile teknik sorumlu olarak anlaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu görevi için Adem Büyük ile anlaştı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Adem Büyük, teknik sorumlu görevine getirildi.
Açıklamada, "Yine, yeniden yuvana hoşgeldin Adem Büyük." notu paylaşıldı.
Etiketler: #Adem Büyük #yeni malatyaspor #Trendyol 1. Lig
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