Yeni Malatyaspor'da Hasan Özer dönemi
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaşma sağladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaşmaya vardı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman ile bir araya gelen Özer ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Teknik direktörümüz Hasan Özer ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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