Yeni Malatyaspor'da Hasan Özer dönemi

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 19:03
Yeni Malatyaspor'da Hasan Özer dönemi
Abone Ol google-news

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaşmaya vardı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman ile bir araya gelen Özer ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Teknik direktörümüz Hasan Özer ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.


yeni malatyaspor Hasan Özer transfer Transfer dönemi Transfer haberleri Spor Toto 1. Lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler