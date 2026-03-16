Yeni piyasa değerleri belli oldu... Arda Güler, LaLiga'da ilk 10'da!

LaLiga'da 2026'nın ilk piyasa değeri güncellemesiyle en fazla değer kazanan ve kaybeden isimleri belirlendi.

Barcelona'nın genç futbolcusu Fermin Lopez'in piyasa değeri 30 milyon Euro'luk artışla 100 milyon Euro'ya ulaştı. Fermin, en fazla değer kazanan futbolcu oldu.

Fermin Lopez'i 20 milyon Euro'luk artışlarla Barcelona'dan Marc Bernal ve Villarreal'den Pape Gueye takip etti. Bernal'ın değeri 30, Gueye'nin değeri 40 milyon Euro'ya güncellendi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ BELLINGHAM'DA

Ligde en büyük düşüşü ise Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham yaşadı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle 15 maç kaçıran İngiliz futbolcunun değeri 20 milyon Euro'luk düşüşle 140 milyon Euro'ya geriledi. Bellingham'ın ardında 10 milyon Euro değer kaybıyla Gavi ve Alex Baena yer aldı.

ARDA GÜLER SABİT KALDI

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri ise 90 milyon Euro'da sabit kaldı. Bu sezon İspanyol ekibinde 43 maçta sahaya çıkan Arda, 4 gol ve 13 asist kaydetti. Arda'nın değeri geçen yılın aralık ayında 90 milyon Euro'ya yükseltilmişti.

LALIGA'DA EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR

LaLiga'da son piyasa değeri güncellemesinin ardından ligin en değerli 10 futbolcunun listesi şöyle: