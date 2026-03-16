16.03.2026 16:36:00
Yeni piyasa değerleri belli oldu... Arda Güler, LaLiga'da ilk 10'da!

İspanya LaLiga'da bu yılın ilk piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Real Madrid forması giyen Arda Güler piyasa değeri değişmezken milli futbolcu, ligin en değerli 10 futbolcusu arasında yer aldı.

LaLiga'da 2026'nın ilk piyasa değeri güncellemesiyle en fazla değer kazanan ve kaybeden isimleri belirlendi.

Barcelona'nın genç futbolcusu Fermin Lopez'in piyasa değeri 30 milyon Euro'luk artışla 100 milyon Euro'ya ulaştı. Fermin, en fazla değer kazanan futbolcu oldu.

Fermin Lopez'i 20 milyon Euro'luk artışlarla Barcelona'dan Marc Bernal ve Villarreal'den Pape Gueye takip etti. Bernal'ın değeri 30, Gueye'nin değeri 40 milyon Euro'ya güncellendi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ BELLINGHAM'DA

Ligde en büyük düşüşü ise Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham yaşadı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle 15 maç kaçıran İngiliz futbolcunun değeri 20 milyon Euro'luk düşüşle 140 milyon Euro'ya geriledi. Bellingham'ın ardında 10 milyon Euro değer kaybıyla Gavi ve Alex Baena yer aldı.

ARDA GÜLER SABİT KALDI

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri ise 90 milyon Euro'da sabit kaldı. Bu sezon İspanyol ekibinde 43 maçta sahaya çıkan Arda, 4 gol ve 13 asist kaydetti. Arda'nın değeri geçen yılın aralık ayında 90 milyon Euro'ya yükseltilmişti.

LALIGA'DA EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR

LaLiga'da son piyasa değeri güncellemesinin ardından ligin en değerli 10 futbolcunun listesi şöyle:

  • Lamine Yamal - 200 milyon Euro
  • Kylian Mbappe - 200 milyon Euro
  • Pedri - 150 milyon Euro
  • Vinicius Jr. - 150 milyon Euro
  • Jude Bellingham - 140 milyon Euro
  • Federico Valverde - 120 milyon Euro
  • Fermin Lopez - 100 milyon Euro
  • Arda Güler - 90 milyon Euro
  • Julian Alvarez - 90 milyon Euro
  • Raphina - 80 milyon Euro
  • Pau Cubarsi - 80 milyon Euro
Arda Güler attığı inanılmaz golle La Liga tarihine geçti: 'Bunu evde denemeyin' Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta, Arda Güler'in 68 metreden attığı gol LaLiga rekoru olarak kayıtlara geçti. İspanyol basını Arda'yı yere göğe sığdıramazken, yıldız futbolcu da maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekti.
Arda Güler'in golü sonrası inanılmaz tesadüf... İşte dünyanın en uzaktan atılan golleri! Arda Güler'in Real Madrid - Elche maçında 68 metreden ağları sarsmasının ardından dünyanın en uzaktan atılan golleri listesi de merak konusu oldu. Bu arada Arda'nın uzaktan avladığı Elche kalecisi Matias Dituro hakkında da ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.
Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: 'En iyi gol Oscar'ı…' 98. Oscar Ödülleri'nde kazananlar bu sabaha karşı düzenlenen törenle belli oldu. Real Madrid, Oscar Ödülleri'ne yönelik bir paylaşımda bulundu. İspanyol ekibinin paylaşımında Arda Güler'in Elche karşısında attığı gole yer verildi.