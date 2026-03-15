Arda Güler'in golü sonrası inanılmaz tesadüf... İşte dünyanın en uzaktan atılan golleri!

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in LaLiga'da dün akşam oynanan Elche maçında attığı gol futbol gündemine damgasını vurdu. Arda, 4-1 galip geldikleri maçta 68 metreden fileleri havalandırarak sezonun en güzel gollerinden birine imza attı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kaleci Matias Dituro'nun çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye 68 metre uzaklıktan attığı gol ile maçın skorunu belirledi.

GOL YİYEN KALECİ, DÜNYANIN EN UZAKTAN GOLÜNÜ ATANLAR LİSTESİNDE

Milli futbolcunun attığı bu gol ise kaleci Dituro'yla ilgili ilginç bir tesadüfü de ortaya çıkardı. 38 yaşındaki file bekçisi futbol tarihinin en uzaktan atılan golleri listesinde ilk 3'te bulunuyor. Arjantinli kaleci 25 Nisan 2017'de Bolivar forması giyerken Club San Jose'ye karşı yaklaşık 90 metre mesafeden gol atmıştı.

Bu arada Dituro'nun yolu Süper Lig^den de geçmişti. Arjantinli eldiven 2023-24 sezonunda Fatih Karagümrük forması giydi ve kırmızı siyahlı takımda 11 maça çıktı.

Bu arada Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sonrası dünyanın en uzaktan atılan golleri de merak konusu oldu.

İşte o liste:

1- Tom King (19 Ocak 2021): 96.01 metre

2- Asmir Begoviç (2 Kasım 2013): 91.9 metre

3- Matias Dituro (5 Nisan 2017): 86.8m - 91.4m*

4- Tim Howard (4 Ocak 2012): 86.8m - 91.4m*

5- Andy Lonergan (2 Ekim 200): 86.8m - 91.4m*

*Resmi ölçüm yapılmadığı için tahmini değer.