Arda Güler'in golü sonrası inanılmaz tesadüf... İşte dünyanın en uzaktan atılan golleri!

15.03.2026 14:19:00
Arda Güler'in Real Madrid - Elche maçında 68 metreden ağları sarsmasının ardından dünyanın en uzaktan atılan golleri listesi de merak konusu oldu. Bu arada Arda'nın uzaktan avladığı Elche kalecisi Matias Dituro hakkında da ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in LaLiga'da dün akşam oynanan Elche maçında attığı gol futbol gündemine damgasını vurdu. Arda, 4-1 galip geldikleri maçta 68 metreden fileleri havalandırarak sezonun en güzel gollerinden birine imza attı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kaleci Matias Dituro'nun çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye 68 metre uzaklıktan attığı gol ile maçın skorunu belirledi.

GOL YİYEN KALECİ, DÜNYANIN EN UZAKTAN GOLÜNÜ ATANLAR LİSTESİNDE

Milli futbolcunun attığı bu gol ise kaleci Dituro'yla ilgili ilginç bir tesadüfü de ortaya çıkardı. 38 yaşındaki file bekçisi futbol tarihinin en uzaktan atılan golleri listesinde ilk 3'te bulunuyor. Arjantinli kaleci 25 Nisan 2017'de Bolivar forması giyerken Club San Jose'ye karşı yaklaşık 90 metre mesafeden gol atmıştı.

Bu arada Dituro'nun yolu Süper Lig^den de geçmişti. Arjantinli eldiven 2023-24 sezonunda Fatih Karagümrük forması giydi ve kırmızı siyahlı takımda 11 maça çıktı.

Bu arada Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sonrası dünyanın en uzaktan atılan golleri de merak konusu oldu.

İşte o liste:

1- Tom King (19 Ocak 2021): 96.01 metre

2- Asmir Begoviç (2 Kasım 2013): 91.9 metre

3- Matias Dituro (5 Nisan 2017): 86.8m - 91.4m*

4- Tim Howard (4 Ocak 2012): 86.8m - 91.4m*

5- Andy Lonergan (2 Ekim 200): 86.8m - 91.4m*

*Resmi ölçüm yapılmadığı için tahmini değer.

La Liga'da Real Madrid evinde Elche'yi 4-1 yendi. İkinci yarı oyuna giren Arda Güler orta sahanın gerisinden gol attı. Milli futbolcunun golü sosyal medyada gündem olurken, Real Madrid kulübesi oyuncuyu ayakta alkışladı.
İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada oyundan çıkarılmasına tepki gösteren Arda Güler hakkında eflatun-beyazlıların teknik direktörü Alvaro Arbeloa'dan açıklama geldi.
Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta, Arda Güler'in 68 metreden attığı gol LaLiga rekoru olarak kayıtlara geçti. İspanyol basını Arda'yı yere göğe sığdıramazken, yıldız futbolcu da maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekti.