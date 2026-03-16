Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: 'En iyi gol Oscar'ı…'

16.03.2026 09:09:00
98. Oscar Ödülleri'nde kazananlar bu sabaha karşı düzenlenen törenle belli oldu. Real Madrid, Oscar Ödülleri'ne yönelik bir paylaşımda bulundu. İspanyol ekibinin paylaşımında Arda Güler'in Elche karşısında attığı gole yer verildi.

98. kez düzenlenen Oscar Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre'da sahiplerini buldu. Törenin başladığı saatlerde Real Madrid, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden ödüllere yönelik bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Arda Güler'in İspanya LaLiga'da Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçtaki golüne yer verildi. TSİ gece 01.31'da yapılan paylaşımında, "Ve en iyi gol Oscar'ı… Bir Real Madrid yapımı. Kendi sahasından gol atan adam" ifadelerine yer verildi.

Real Madrid'in paylaşımı:

Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı golle maça damga vurmuştu. Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa maçın ardından, "Sözlerim bu gol için yeterli olmayabilir. Bir çerçeve alıp o golü bir sanat eserine dönüştürmemiz gerekiyor. Eşi benzeri görülmemiş ve muhteşem bir şey. Herkesin ellerini başlarına koyduğunu gördüm. İnanılmaz... Bu gece insanların ödediği bilet parasına değdi" açıklamasında bulunmuştu.

Karşılaşma sonrası konuşan Arda Güler ise golüyle ilgili, "Harika bir goldü ve çok mutluyum. Kaleciye baktım, iyi pozisyon almamıştı ve ben de şut çektim. Muhteşem bir goldü" ifadelerini kullanmıştı.

Arda Güler'den Elche ağlarına inanılmaz gol! La Liga'da Real Madrid evinde Elche'yi 4-1 yendi. İkinci yarı oyuna giren Arda Güler orta sahanın gerisinden gol attı. Milli futbolcunun golü sosyal medyada gündem olurken, Real Madrid kulübesi oyuncuyu ayakta alkışladı.
Arda Güler attığı inanılmaz golle La Liga tarihine geçti: 'Bunu evde denemeyin' Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta, Arda Güler'in 68 metreden attığı gol LaLiga rekoru olarak kayıtlara geçti. İspanyol basını Arda'yı yere göğe sığdıramazken, yıldız futbolcu da maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekti.
Arda Güler'in golü sonrası inanılmaz tesadüf... İşte dünyanın en uzaktan atılan golleri! Arda Güler'in Real Madrid - Elche maçında 68 metreden ağları sarsmasının ardından dünyanın en uzaktan atılan golleri listesi de merak konusu oldu. Bu arada Arda'nın uzaktan avladığı Elche kalecisi Matias Dituro hakkında da ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.