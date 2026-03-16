Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: 'En iyi gol Oscar'ı…'

98. kez düzenlenen Oscar Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre'da sahiplerini buldu. Törenin başladığı saatlerde Real Madrid, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden ödüllere yönelik bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Arda Güler'in İspanya LaLiga'da Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçtaki golüne yer verildi. TSİ gece 01.31'da yapılan paylaşımında, "Ve en iyi gol Oscar'ı… Bir Real Madrid yapımı. Kendi sahasından gol atan adam" ifadelerine yer verildi.

Real Madrid'in paylaşımı:

🏆🎞️ Y el Oscar al Mejor Gol es para… pic.twitter.com/m8GBpPS64l — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 15, 2026

Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı golle maça damga vurmuştu. Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa maçın ardından, "Sözlerim bu gol için yeterli olmayabilir. Bir çerçeve alıp o golü bir sanat eserine dönüştürmemiz gerekiyor. Eşi benzeri görülmemiş ve muhteşem bir şey. Herkesin ellerini başlarına koyduğunu gördüm. İnanılmaz... Bu gece insanların ödediği bilet parasına değdi" açıklamasında bulunmuştu.

Karşılaşma sonrası konuşan Arda Güler ise golüyle ilgili, "Harika bir goldü ve çok mutluyum. Kaleciye baktım, iyi pozisyon almamıştı ve ben de şut çektim. Muhteşem bir goldü" ifadelerini kullanmıştı.