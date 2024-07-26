Yeni transfer Nesyri imzayı atıp ‘Her şey güzel olacak’ dedi

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

Fenerbahçe, yeni forveti Youssef En Nesyri için imza töreni düzenledi. Faslı santrfor, “F.Bahçe’de olduğum için çok mutluyum. Harika, uzun zamandır bildiğim ve takip ettiğim bir takım. Sahada elimden gelenin en iyisini vereceğim. Umarım hedeflerimize ulaşır ve taraftarlarımızı mutlu ederiz” dedi. 27 yaşındaki golcü, “F.Bahçe’ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuşmuştum. F.Bahçe’nin çok büyük bir takım olduğunu, her zaman kazanmak istediğini ve kaybetmeyi asla sevmediğini söylediler ki bu da benim çok hoşuma gitti. Kesinlikle F.Bahçe’ye gelmek istediğimi söyledim. İnşallah her şey güzel olacak” diye konuştu.

‘ŞAMPİYONLUK GELECEK’

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, “Hocamızın birinci tercihi olan Nesyri’yi getirmek için inat ettik, büyük mücadele ettik ve mücadelenin başarıyla sonuçlandığı günü yaşıyoruz. Fenerbahçelilere çok iyi bir kadro kurduğumuzu ve tamamen gönüllerinin rahat olmasını istediğimizi söylüyorum. Hocamızın takdiriyle gerekirse başka eksikleri de tamamlayacağız ve özlenen şampiyonluğu bu sene camiamıza getireceğiz” dedi.

BONSERVİS REKORU KIRILDI



F.Bahçe, Nesyri için Sevilla’ya 19.5 milyon Avroluk bonservis bedelini 4 yıl içinde 8 taksitle ödeyecek. 27 yaşındaki golcü, bu rakamla Süper Lig’de en yüksek bonservis bedeli verilen futbolcu oldu. Faslı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken sezon başına 4 milyon Avro seviyesinde garanti para verileceği öğrenildi.

