Yeni transferleri Torreira ve Mertens’i aynı uçakla İstanbul’a getirdi

07 Ağustos 2022 Pazar, 05:00

Sarı-Kırmızılılar, Torreira ve Mertens’i dün gece aynı özel uçakla İstanbul’a getirdi. Önce Milano’dan Torreira’yı alan özel uçak ardından Brüksel’e havalanıp Mertens’le birlikte İstanbul’a iniş yaptı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nin çıkışında binlerce Sarı-Kırmızılı taraftar, Mertens ile Torreira’yı karşıladı. 9 sezondur Napoli forması giyen ve İtalyan ekibinin resmi maçlarda en fazla gol atan futbolcusu olan Mertens, Galatasaray’la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki oyuncunun, yıllık 2.9 milyon Avro garanti para ve 1 milyon Avro imza parası alacağı öğrenildi. Mertens’in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon, belirlenen performans kriterlerine ulaşırsa devreye girecek.

ARDA TURAN ETKİSİ

G.Saray’ın Torreira ve Mertens’le yaptığı transfer görüşmelerinde Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’la birlikte Arda Turan da yer aldı. Turan’ın, iki oyuncuyla bire bir iletişim kurduğu, Sarı-Kırmızılı takımla ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

SIRADA A.SANCHEZ VAR

Sarı-Kırmızılılar, Inter’in 33 yaşındaki forveti Alexis Sanchez için resmi temaslara başladı. Galatasaray, Şilili oyuncuya teklifini sundu. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşmeler devam ediyor. 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Inter’den ayrılmak isteyen Sanchez transferinden sonuç alınamazsa G.Saray’ın listesinde sürpriz bir başka golcü olduğu öğrenildi.

ASLAN İLK MAÇINDA

G.Saray, Süper Lig’in ilk haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak. Saat 21.45’te başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Oğulcan, Ömer Bayram, Sekidika ve sakat Dubois ile Emin Bayram’ı kadroya almadı.