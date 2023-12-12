Yeni yönetim takıma neşteri vurdu, 5 yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş'ta 3-1’lik F.Bahçe mağlubiyetinin ardından taşlar yerinden oynadı. Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetim, Ümraniye’de radikal adımlar attı.
Siyah-Beyazlı kulüpte pazar günü başkan Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel, yönetici Feyyaz Uçar ve futbol genel koordinatörü Samet Aybaba’nın yaptığı toplantı sonrası dün Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ile Onana kadro dışı bırakıldı. Bu karara gerekçe olarak “performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzluk” gerekçe gösterildi. Beşiktaş’ta kadro dışı kalacak oyuncuların sayısının kısa sürede artması bekleniyor. Arat ve yönetiminin, teknik direktör çalışmalarına başladığı da gelen bilgiler arasında... Rıza Çalımbay’a teşekkür edilip, marka bir yabancı teknik direktörün ya da Sergen Yalçın’ın takımın başına getirilmesi gündemde. Düşünülen yabancı hocanın, maliyeti ve transfer bütçesi değerlendirilecek. Sergen Yalçın ise daha önce kısa sürede başarılı olması ve taraftarın sevgisi nedeniyle tercih edilebilir.
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