Yeniden başkan seçilen Ali Koç, camiaya birlik beraberlik çağrısında bulundu: 'Yarınlar Fenerbahçe'nin'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Ali Koç, “Aziz Başkan’ın ve benim son 2 günde yaşadıklarımız, gördüklerimiz, F.Bahçe’nin görmek istediği görüntülerdir. Bir samimi adıma, ben 10 adım atarım. Bu yolculuğun içerisinde inşallah o da olur. Engin tecrübesi var. Değişik fikirleri ve geçmişteki icraatları var” dedi.

Bitirmeleri gereken mücadeleler olduğunu belirten Koç, “Yarından itibaren F.Bahçe için yepyeni, kuvvetli ve kudretli bir sezon başlayacak. Futbolda cam tavanı kırıp, kalıcı, ulusal, uluslararası başarılara doyacağımız dönemi başlatıyoruz. Bunun içinde bir numaralı güç, ekonomik güç olacak. Türkiye’nin en güçlü, kudretli ekonomisine sahip kulüplerinden birisi olmak zorundayız” diye konuştu.



‘EKONOMİ İYİ OLACAK’



Başkan Koç, “Atacağımız adımlar önümüzdeki 3 sene içinde omurgayı oluşturacak. F.Bahçe’nin ekonomik anlamda iyi yolda olduğunu göstereceğiz. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız lazım. Bunun için yöntemlerimiz var. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hocalarından birini getirdik. Onunla birlikte kaliteli kadromuzu kuvvetlendirip Avrupa’da ve Türkiye’de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. En büyük arzum temmuzdaki elemeleri atlatmak. Euro 2024’te oyuncularımız var. F.Bahçe’nin birlik ve beraberliğinin inşa edildiği kalıcı bir dönem başlatacağız. F.Bahçe birlik beraberlik istiyor. Son 26 senedir kulübü yönetmiş iki başkanın böyle olması, kulübün birlik ve beraberliklerine zararlar veriyordu. Yarınlar F.Bahçe’nin, yaşa F.Bahçe” ifadelerini kullandı.

