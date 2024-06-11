Yeniden başkan seçilen Ali Koç, camiaya birlik beraberlik çağrısında bulundu: 'Yarınlar Fenerbahçe'nin'
Fenerbahçe Kulübü’nde 3. kez başkanlığa seçilen Ali Koç, Sarı-Lacivertli camiaya birlik çağrısı yaptı.
Ali Koç, “Aziz Başkan’ın ve benim son 2 günde yaşadıklarımız, gördüklerimiz, F.Bahçe’nin görmek istediği görüntülerdir. Bir samimi adıma, ben 10 adım atarım. Bu yolculuğun içerisinde inşallah o da olur. Engin tecrübesi var. Değişik fikirleri ve geçmişteki icraatları var” dedi.
Bitirmeleri gereken mücadeleler
olduğunu belirten Koç, “Yarından
itibaren F.Bahçe için yepyeni, kuvvetli
ve kudretli bir sezon başlayacak.
Futbolda cam tavanı kırıp, kalıcı, ulusal,
uluslararası başarılara doyacağımız
dönemi başlatıyoruz. Bunun içinde
bir numaralı güç, ekonomik güç
olacak. Türkiye’nin en güçlü, kudretli
ekonomisine sahip kulüplerinden birisi
olmak zorundayız” diye konuştu.
‘EKONOMİ İYİ OLACAK’
Başkan Koç, “Atacağımız adımlar
önümüzdeki 3 sene içinde omurgayı
oluşturacak. F.Bahçe’nin ekonomik
anlamda iyi yolda olduğunu göstereceğiz.
Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız
lazım. Bunun için yöntemlerimiz
var. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi
hocalarından birini getirdik. Onunla
birlikte kaliteli kadromuzu kuvvetlendirip
Avrupa’da ve Türkiye’de iyi bir başlangıç
yapmak istiyoruz. En büyük arzum
temmuzdaki elemeleri atlatmak. Euro
2024’te oyuncularımız var. F.Bahçe’nin
birlik ve beraberliğinin inşa edildiği kalıcı
bir dönem başlatacağız. F.Bahçe birlik
beraberlik istiyor. Son 26 senedir kulübü
yönetmiş iki başkanın böyle olması,
kulübün birlik ve beraberliklerine zararlar
veriyordu. Yarınlar F.Bahçe’nin, yaşa
F.Bahçe” ifadelerini kullandı.
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