Yenilerden gollü açılış

Yayınlanma: 12.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.08.2024 - 04:00

Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor’u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Siyah-Beyazlıları galibiyete taşıyan golleri yeni transferler Rafa Silva ve Paulista kaydetti. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımının başındaki 2. resmi maçında da galibiyet yaşadı. Hollandalı çalıştırıcı, Süper Kupa’da G.Saray’ı 5-0 mağlup ettikleri ilk 11’i bozmadan Samsunspor karşısında da sahaya sürdü.

IMMOBİLE BOŞ GEÇTİ

G.Saray derbisinde 2 gol atan Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Immobile, Samsunspor maçını boş geçti. İtalyan forvet, 78. dakikada oyundan çıkıp yerini Muleka’ya bıraktı. Öte yandan Beşiktaş’ın kadroda düşünmediği Alex Oxlade Chamberlain için Sheffield United kulübü devreye girdi. İngiliz ekibinin, Chamberlain’i kiralamak istediği, tecrübeli oyuncunun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

NECİP’İN GURURU

Beşiktaş formasıyla 16. Süper Lig sezonunda forma giyen Necip Uysal, kulüp tarihinde en yüksek sayıya sahip Rıza Çalımbay’ın rekoruna ortak oldu. G.Saray maçı sonrası hafif sakatlığı bulunan Gedson Fernandes, oynamak istediğini teknik heyete iletti ve sahaya 11’de çıktı.