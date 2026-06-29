Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda birinciler belli oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 26-28 Haziran tarihleri arasında Siirt'in ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programının öne çıkan organizasyonlarından biri olan şampiyonada, Türkiye genelinden 30 kulüp ve 121 sporcu, Büyük Erkekler, Büyük Kadınlar, U23 Erkekler, U19 Erkekler ve U19 Kadınlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğu unvanı için mücadele etti.

Bireysel zamana karşı yarışlarında Göktürk Yüzerler (U19 Erkekler), Duygu Eser (U19 Kadınlar), Ferhat Emişci (U23 Erkekler), Reyhan Yakışır (Büyük Kadınlar) ve Samet Bulut (Büyük Erkekler) Türkiye Şampiyonluğu unvanını kazandı. Yol yarışlarında ise Göktürk Yüzerler (U19 Erkekler), Duygu Eser (U19 Kadınlar), Ferhat Emişci (U23 Erkekler), Reyhan Yakışır (Büyük Kadınlar) ve Feritcan Şamlı (Büyük Erkekler) Türkiye Şampiyonu oldu.

Organizasyonun dikkat çeken başarı hikâyelerinden biri, faaliyetlerine bu sezon başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün, ilk yılında U23 Erkekler takım klasmanında Türkiye Şampiyonluğu'na ulaşması olurken; Bisvo Spor Kulübü de U19 Erkekler takım klasmanında Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.