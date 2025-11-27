Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.11.2025 09:43:00
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Ferencvaros'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmada genç oyuncu Yiğit Efe Demir'in oynayacağını açıkladı. Peki, Yiğit Efe Demir kimdir? Yiğit Efe Demir kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Ferençvaroş mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tedesco, "Yiğit Efe'nin sırası geldi. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Karagümrük'teki maçlarını izledim. Geçen sene 1. Lig'de de olsa çok iyi maçlar oynadı. Maç ritmi henüz yok. Hata yaparsa affedeceğim. Önemli olan kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alması." ifadelerini kullandı. Peki, Yiğit Efe Demir kimdir? Yiğit Efe Demir kaç yaşında, nereli? 

YİĞİT EFE DEMİR KİMDİR?

Yiğit Efe Demir 2 Ağustos 2004 yılında doğmuştur. Genç futbolcu defans mevkiinde görev almaktadır. Fenerbahçe'de oynamaktadır.

YİĞİT EFE DEMİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Altınordu altyapısında başlayan Yiğit Efe Demir, ardından Fenerbahçe U16 ve U19 takımlarında forma giymesinin ardından A takıma yükseldi.

