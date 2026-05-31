Yıldırım, iyi ve yıldız oyuncular alacaklarını söyledi: ‘F.Bahce icin varız’

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, “Ben başkanlığa meraklı bir adam değilim. Tek düşüncem var, hep beraber 12 yıl sonra F.Bahçe’yi şampiyon yapmak. 1 yıl için her şeyimi ortaya koyuyorum. Biz herhangi biri değiliz. Bizim arkamız dolu. Herkes bize inansın. Biz Fenerbahçeliyiz, kimsenin adamı değiliz. Biz Fenerbahçe için varız” dedi. Yıldırım, “Galatasaray’ı gözünüzde o kadar da büyütmeyin. Fenerbahçe geçen sezon şampiyon olabilirdi. Kaliteli bir kadromuz var ama takviyeler gerekiyor” diye konuştu.

'4-5 HOCAYLA GÖRÜŞÜYORUZ’

Aziz Yıldırım, teknik direktör tercihi hakkında, “4-5 isimle görüşüyoruz. Birini seçeceğiz. Her şeyi masaya yatıracağız. Acelemiz yok. 20 Temmuz’da maçlar başlayacak. 20 Haziran’da takım toplanacak oraya kadar zamanımız var. Henüz bir teknik direktörle anlaşmadık. Teknik direktörün profili nasıl olacak? Fenerbahçe’ye çağdaş futbol oynatacak. İngiltere ve İspanya’da nasıl oynanıyorsa öyle oynatacak” dedi.

‘HER BRANŞTA ŞAMPİYON OLACAĞIZ’

Yıldırım, “100. yılda şampiyon olduğumuz gibi 120. yılda da tüm branşlarda şampiyon olacağız. 2 forvete ihtiyacımız var, önümüzdeki hafta onlar bitebilir. Pürüz yok. Biri pazartesi Türkiye’ye gelmek istedi, ‘Transfer bitmeden gelmek yok’ dedim. İyi bir takım yapacağız. Alınan oyuncular iyi ve yıldız olacak. Takımın başarılı olması için iyi oyuncuların olması lazım. 4-6 arası transfer yapabiliriz. Sörloth’u isteriz ama değeri nedir? Bir isimle her şey çözülüyorsa o zaman alırız ama çözülmez. 4-5 iyi oyuncaya ihtiyacımız var. Bakarsınız Sörloth’u da alabiliriz. Belli olmaz” ifadelerini kullandı.

SAFİ: DİK DURDUK

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, “Biz bu yola erken çıktık, dik durduk. Hakkımızda türlü söylentiler oldu ama biz yolumuzdan dönmedik. Bizim önceliğimiz her zaman Fenerbahçe’nin menfaatleri olmuştur. Seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Fenerbahçe’mizin şanlı tarihi bir kere daha başlayacak. Kulübümüzün sahip olduğu değerleri daha ileriye taşıyacak, Fenerbahçe’yi her alanda hak ettiği noktaya ulaştırmak için çalışacağız” dedi.