Yıldız futbolcuya Serie A'dan sürpriz talip!

23 Kasım 2022 Çarşamba, 10:52

Fenerbahçe'de Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'nun durumu belirsizliğini koruyor. Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentiyi karşılayamayan İtalyan futbolcu hakkında henüz bir karar verilemedi.

İtalyan basınında 30 yaşındaki forvet için Sampdoria'nın harekete geçeceği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Pedro hakkındaki kararı teknik direktör Jorge Jesus'a bıraktı. Portekizli çalıştırıcının kararına göre teklifler değerlendirilecek.

Joao Pedro, Süper Lig'de 10 karşılaşmada forma giydi. Pedro, 2-0 kazanılan Kayserispor mücadelesinde 1 gol, 1 asistle oynadı. Diğer 9 karşılaşmada ise etkisiz kaldı.

Son Giresunspor maçında ise ikinci sarı karttan atılarak oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertliler bu maçtan yenilgiyle ayrıldı.