Yıldız oyuncu imzaya geldi: Rafa Silva, Beşiktaş için İstanbul'da

Yayınlanma: 25.06.2024 - 21:16

Güncelleme: 25.06.2024 - 21:33

Beşiktaş, Rafa Silva transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların yeni transferini taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Beşiktaş'ın yeni transferi yeni sezon formasıyla uçaktan indi.

Rafa Silva ilk açıklamasında; "Taraftara verebileceğim söz zaferler ve kupalar kazanmak için olabildiğince çok çalışacağım. Bunun sözünü verebilirim. Burayı seçmem kolay oldu. Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Taraftarın atmosferini, nasıl bir atmosfer yarattıklarını çok iyi biliyorum. O yüzden çok. heyecanlıyım. Zaferler kazanmak ve kupalar kazanmak için söz veriyorum. Büyük mutlulukla giyiyorum bu formayı. Herkese teşekkür ediyorum destekleri için. Taraftarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayız" dedi.

Yeni sezon forması hakkında konuşan Silva; "Formayı ilk ben giyiyorum. Daha da çok giyeceğim. En önemlisi bu forma üstümdeyken de büyük zaferler kazanırken terleteceğim. Burada olmak benim için çok önemli. Sayın başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum bana güvendi. Taraftarlarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Feyyaz Uçar ise; "Uzun süredir devam eden görüşmeler sonunda Portekiz'in ünlü yıldız oyuncusu Rafa Silva'yı getirdik. Bizzat Hüseyin başkanımız kendi alıp getirdi. Kendisine hoş geldin diyoruz. Bundan sonraki süreci hep beraber izleyeceğiz" sözlerini sarfetti.

RAFA SILVA KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

RAFA SİLVA KİMDİR?

Beşiktaş’ın Transfer gündeminde yer alan Rafa Silva 17 Mayıs 1993 yılında Portekiz’in Forte da Casa bölgesinde dünyaya geldi.

Forvet arkası oyuncusu ayrıca sağ kanat ve sol kanat gibi bölgelerde forma giyebiliyor. 2016-2017 sezonunda 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Braga’dan Benfica’ya transfer olan oyuncu bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada 14 gol ve 12 asistlik katkı verdi.

Başarılı oyuncunun kariyerinde Avrupa Şampiyonası , UEFA Uluslar Ligi, 3 Portekiz Ligi Şampiyonluğu, 2 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası kazandı.

Rafa Silva, Benfica formasıyla çıktığı 326 karşılaşmada 94 gol ve 79 asistlik katkı verirken Braga formasıyla ise 127 maçta 26 gol ve 18 asist yaptı.

Portekiz takımıyla 25 maçta 800 dakika süre alan oyuncu 4 asist yaparken gol katkısı veremedi.