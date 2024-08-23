Yıldız oyuncudan Real Madrid'e kötü haber!

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Jude Bellingham, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:43
Yıldız oyuncudan Real Madrid'e kötü haber!
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Real Madrid'e sakatlığı bulunan Jude Bellingham'dan kötü haber geldi.

İngiliz yıldız, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay formasından uzak kalacak.

Bellingham'ın Eylül ayında milli maçlar için verilecek aranın ardından sahalara geri dönmesi bekleniyor.

İspanyol devinde bu sezon iki maça çıkan 20 yaşındaki Bellingham, 1 asist yaptı.


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