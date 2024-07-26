Yıldızlar geçidine sahne olacak: 2024 Paris Olimpiyat Oyunları başlıyor!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları, TSİ 20.30'da düzenlenecek açılış töreniyle resmen başlayacak.
Paris'te 100 yıllık aradan sonra düzenlenen Olimpiyat Oyunları, açılış töreniyle resmen başlayacak.
TSİ 20.30'dan itibaren başlayacak oyunların açılış töreni, 3,5 saat sürecek.
Olimpiyat oyunlarının açılış töreni, binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Seine Nehri'ndeki Austerlitz Köprüsü'nden hareketiyle başlayacak.
300 BİN İZLEYİCİ BEKLENİYOR
Açılış törenini 300 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Seine Nehri'nin törenin yapılacağı kısmı çevrilirken, bölgede yaşayanlar bir süredir evlerine karekod okutarak girebiliyor.
Törenle ilgili çok fazla ayrıntı bilinmiyor, ancak Celine Dion ve Lady Gaga gibi sanatçıların konser vermesi bekleniyor.
10 Bin 500 SPORCU MÜCADELE EDECEK
Paris Olimpiyatları'nda eşit sayıda erkek ve kadın sporcu yer alacak. Oyunlarda 206 delegasyondan 5250 kadın ve 5250 erkek sporcu mücadele edecek.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rus sporcular tarafsız sporcu statüsünde müsabakalarda yer alacak.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Oyunlar için kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olimpiyat süresince Paris'te her an 5 bin polis, asker ve güvenlik devriye gezecek.
Organizasyon komitesinin tarihin en yeşil oyunları olmasını vaat ettiği Paris Olimpiyatları'nın 9 milyar Euro'ya mal olması bekleniyor.
İKİ YENİ TESİS İNŞA EDİLDİ
Oyunlar için biri su sporları merkezi ve biri de badminton ve ritmik jimnastik için iki yeni tesis inşa edildi.
Stade de France ve Fransa Açık'ın düzenlendiği Roland Garros gibi tanınmış spor tesisleri oyunlara ev sahipliği yapacak. Grand Palais ve Place de la Concorde gibi tarihi mekanlarda da müsabakalar yapılacak.
Resmi açılış töreninin bugün olmasına karşın, erkek rugby ile erkek ve kadın futbolu müsabakaları başlamıştı.
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