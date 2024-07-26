Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosunda değişiklik kararı!
Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı.
Filenin Sultanları'nın ilk açıklanan Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alan Tuğba Şenoğlu, kadrodan çıkartıldı. Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları için açıklanan 12+1 kişilik kadrosuna Tuğba Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın dahil edildi.
Beyza Arıcı ise kadroda +1 olarak yer almaya devam ediyor.
MAÇ PROGRAMI
Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos
10.00 Türkiye-İtalya
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