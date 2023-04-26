Yılın çaylağı Paolo Banchero, Orlando Magic tarihine geçti
NBA'de Orlando Magic forması giyen Paolo Banchero, yılın çaylak oyuncusu seçildi. Banchero, Shaquille O'Neal ve Mike Miller'dan sonra bu ödülü kazanan üçüncü Magic oyuncusu oldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 yaşındaki Paolo Banchero, medya mensupları tarafından yapılan oylama sonucu 2022-2023 sezonunda en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı.
Oylamada Oklahoma City Thunder'dan Jalen Williams ikinci, Utah Jazz'dan Walker Kessler ise üçüncü sırada yer aldı.
Paolo Banchero
22 YIL SONRA İLK
Ligde ilk senesini geçiren oyuncuların aday gösterildiği ve bu yıldan itibaren efsane basketbolcu Wilt Chamberlain'in isminin verildiği ödülü kazanan Banchero, normal sezonu 20 sayı, 6,9 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla tamamladı.
Öte yandan Banchero, Shaquille O'Neal (1992-1993) ve Mike Miller'dan (2000-2001) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Magic oyuncusu oldu.
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