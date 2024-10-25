Yıllar süren küslük bitti: Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu bir araya geldi!

Futbol yorumcuları ve eski hakemler Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın aralarında uzun süredir devam eden küslük sona erdi. Çakar, sosyal medya hesabında Erman Toroğlu ile çekildiği fotoğrafını paylaşarak “Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız” dedi.

Yıllar süren küslük bitti: Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu bir araya geldi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:00

Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın aralarında uzun süredir olan küslük sonunda sona erdi. Çakar, Toroğlu'yla Türkiye Futbol Federasyonu önünde fotoğraf çektirip sosyal medya X hesabından "Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız" paylaşımında bulundu. 

"AHMET'E KIRGINLIĞIM BİTTİ"

Toroğlu katılığı bir televizyon programında Çakar'a kırgın mısınız sorusuna, "Ahmet, benim elimde büyüdü desem yeridir. Kardeşim gibi, ben de onu severim. Kanaltürk'te bir şeyler oldu, orada ona kırıldım ben. Yaptığı hatadan dönmüş, Ahmet'e kırgınlığım bitti. Çok şey yaşadık, öyle kolay değil" demişti.  

 


Etiketler: #Erman Toroğlu #ahmet çakar #türkiye futbol federasyonu
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