TFF açıkladı: Süper Lig fikstürüne Ramazan ayı değişikliği!

TFF, Süper Lig'de 23. haftanın programını açıkladı. Ramazan ayı nedeniyle ligdeki maç saatlerinde değişiklik yapıldı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.
UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır.
Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir."
Süper Lig'de 23. haftanın programı şu şekilde:
20 Şubat Cuma
20:00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor
21 Şubat Cumartesi
13:30 Eyüpspor - Gençlerbirliği
16:00 Alanyaspor - Başakşehir
20:00 Konyaspor - Galatasaray
22 Şubat Pazar
13:30 Kayserispor - Antalyaspor
16:00 Gaziantep FK - Trabzonspor
20:00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
20:00 Beşiktaş - Göztepe
23 Şubat Pazartesi
20:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa