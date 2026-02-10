Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 22:00:00
TFF açıkladı: Süper Lig fikstürüne Ramazan ayı değişikliği!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak mücadelelerin programını açıkladı.

TFF, Süper Lig'de 23. haftanın programını açıkladı. Ramazan ayı nedeniyle ligdeki maç saatlerinde değişiklik yapıldı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır.

Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir."

Süper Lig'de 23. haftanın programı şu şekilde:

20 Şubat Cuma

20:00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor

21 Şubat Cumartesi

13:30 Eyüpspor - Gençlerbirliği

16:00 Alanyaspor - Başakşehir

20:00 Konyaspor - Galatasaray

22 Şubat Pazar

13:30 Kayserispor - Antalyaspor

16:00 Gaziantep FK - Trabzonspor

20:00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

20:00 Beşiktaş - Göztepe

23 Şubat Pazartesi

20:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

