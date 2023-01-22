Yılmaz Vural: 'Alınan puan çok önemli'

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 23:15

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 23:15

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'la 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, takım olarak maça iyi başladıklarını belirtti.

Taktiksel hazırlıkları çok iyi uyguladıklarını vurgulayan Vural, "Bugün daha önce yaptığımız hatalarımızı asgariye indirdik. Ama futbol iyi oynayanın kazandığı bir oyun değil, garip bir oyun. Bundan sonra çok daha dikkatli olmamız lazım." şeklinde konuştu.

Adanaspor'un iyi bir takım olduğunu aktaran Vural, şunları kaydetti:

"Deplasmanda oynadık. Sonuç olarak 4-5 pozisyon yakaladık. Burada alınan puan çok önemli. Düşmemeye oynuyorsanız bazen atılan bir fazla gol ve alınan bir fazla puan sizin gelecekteki durumunuzu belirleyecek hale gelir. Bunlara dikkat etmemiz lazım."

Oyuncularını tebrik eden Vural, "Oyuncularım maça çok iyi konsantre oldu. Yeni Malatyaspor'umuz futbol oynamayı ön planda tutarak iyi oyunla maç kazanmanın ne olduğunu anlayacak duruma gelecek. Yılmadan yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.