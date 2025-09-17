Yılmaz Vural'ın yeni adresi açıklandı!

TFF 1. Lig takımlarından Sarıyer Spor Kulübü'nde teknik direktör değişikliği yaşandı.

Geride kalan 5 haftada sadece 1 puan alabilen Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Şenol Can'ın yerine Yılmaz Vural getirildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarıyer, Yılmaz Vural ile ilk maçında 21 Eylül Pazar günü saat 16:00'da Pendikspor'u ağırlayacak.

72 yaşındaki Yılmaz Vural, daha önce 1996-1997 yıllarında Sarıyer'in başında 21 maç görev yaptı.