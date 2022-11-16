Yılmaz Vural'dan İstiklal Marşı çıkışı! 'Amacından saptı, ciddiyeti kalmadı'
Maçlardan önce okunan İstiklal Marşı ile ilgili olarak ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'dan öneri geldi. Vural, 'Bu marş her dakika bir yerde okunmaz, amacından saptı, ciddiyeti kalmadı. Maçlardan önce İstiklal Marşı okunması durumunu kaldıralım önce' dedi.
Teknik direktör Yılmaz Vural, Türkiye'de maçlardan önce okunan İstiklal Marşı'nın kaldırılması gerektiğini söyledi. Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan teknik direktör Yılmaz Vural, İstiklal Marşı ile ilgili görüşlerini dile getirdi.
Yılmaz Vural "Biz hani çok milliyetçiyiz ya, İstiklal Marşı söylenmeyen bir marş haline geldi. Takımda 3 tane Türk oyuncu var. Maçlardan önce İstiklal Marşı okunması durumunu kaldıralım önce." dedi.
Sözlerine devam eden Yılmaz Vural "Bu marş her dakika bir yerde okunmaz, çok önemlidir okundu mu tüyler diken diken olur. Amacından saptı, ciddiyeti kalmadı. Bu kadar milliyetçi geçinip milliyetçi olmayan ülkelerden biriyiz. Bu kadar yabancı topladık takımlara. Çok yabancı var ama yabancı antrenör az." ifadelerini kullandı.
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