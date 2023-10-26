Yılmaz Vural'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural'ın yeni takımı resmen açıklandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, teknik direktörlüğe Yılmaz Vural'ın getirildiğini açıkladı.
Menemen FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için profesyonel futbol camiamızın en tecrübeli isimlerinden Yılmaz Vural ile anlaşma sağlamıştır. Vural ve ekibine hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Deneyimli teknik direktör, en son Yeni Malatyaspor'da görev almıştı.
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