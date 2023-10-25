Fenerbahçe'den Serdar Aziz için sakatlık açıklaması!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu Serdar Aziz'in Almanya'da ameliyat edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in Almanya'da ameliyat olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
BU SEZON PERFORMANSI
Sakatlanana kadar Fenerbahçe'de bu sezon 8 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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