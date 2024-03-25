Yılmaz Vural'lı Menemen FK doludizgin: 'Kalan 6 maçımızı kazanıp...'
Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sarıyer'i 4-2 mağlup ederek play-off yarışında önemli bir adım attı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play-off'a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Sarıyer'i 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı ve ilk 6 sıra içindeki yerini sağlamlaştırdı.
54 puanla 5'inci basamakta yer alan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Yılmaz Vural, zorlu bir deplasmanı kayıpsız bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
YILMAZ VURAL AÇIKLADI
Kalan 6 maçta takımının gerekeni yapacağını dile getiren Vural, "7'nci sırada yer alan Isparta 32 Spor'un 5 puan önündeyiz. Avantaj bizde ancak işi garantilemeden bir şey diyemeyiz. Kalan 6 maçımızı kazanıp ardından play-off'lar oynayacağız. Amacımız 1'inci Lig'e dönmek. Bunu başaracak gücümüz ve potansiyelimiz var" dedi.
Menemen FK, kalan 6 maçta Düzcespor, 68 Aksaray Belediye (D), İskenderunspor, Uşakspor (D), Belediye Derincespor ve Amed Sportif'le (D) karşı karşıya gelecek.
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