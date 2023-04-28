Yok artık! 1. Lig'de 50 Bin TL'lik bilet...
Tuzlaspor, Eyüpspor maçı için misafir tribün bilet fiyatını 50.000 TL olarak belirledi. Ev sahibi takım için belirlenen bilet fiyatı ise 38.500 TL.
Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği mücadelenin bilet fiyatları dikkat çekti.
Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 16.00'da Tuzlaspor ile Eyüpspor'un kozlarını paylaşacağı maç öncesi açıklanan bilet fiyatları şaşırttı.
Tuzlaspor, ev sahibi bilet fiyatını 38.500 TL yaparken, misafir tribün bilet fiyatını ise 50 bin TL olarak belirledi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDEN PAHALI
İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının 1'inci kategori bilet fiyatı 15 bin TL iken Tuzlaspor'un belirlediği bilet fiyatları dikkat çekti.
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