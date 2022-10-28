Yolsuzluk iddiasıyla dava açılmıştı: Mahkemeden Neymar kararı!
Mahkeme, Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu süreçte yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hakkında dava açılan Brezilyalı futbolcu hakkında kararını verdi.
Daha önce yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle dava açılan Neymar, babası ve bazı yöneticiler için karar verildi.
Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu süreçte yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 5 yıl hapis davası açılan Brezilyalı futbolcu Neymar, delil yetersizliğinden beraat etti.
NEYMAR BERAAT ETTİ
İddiada ayrıca yolsuzluğa karıştığı iddia edilen Brezilyalı futbolcu, babası, Barcelona başkanı ve bazı yöneticilerden toplamda 150 milyon Euro tazminat talep edilmişti. Mahkeme delil yetersizliğinden tüm davalıları beraat ettirdi.
Neymar'ın haklarının yüzde 40'lık kısmı DIS adlı şirketteydi. Bu şirket, Brezilyalı oyuncunun Santos'tan Barcelona'ya transfer sürecinde herhangi bir ücret alamadığını iddia etmişti.
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