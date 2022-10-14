PSG'nin yıldızı Neymar'a hapis şoku!

14 Ekim 2022 Cuma, 17:29

Barcelona'dan tarihi ücret ile Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar'ın Kylian Mbappe ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması gündemdeyken yıldız oyuncunun İspanya döneminde yaşadığı bazı olaylar nedeniyle hapis cezası alacağı iddia edildi.

Neymar, 2013 yılında Brezilya'nın Santos ekibinden Barcelona'ya transfer olmuştu. Futbolcu o dönem 88 milyon euroya yakın bir bedelle transfer olurken kulüpler ilk başlarda daha düşük bir bedel açıklamış ve konu büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. Neymar o dönemde haklarının yüzde 40 sahibi olan DIS şirketi ile transferi nedeniyle mahkemelik oldu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Skorer'in AS'tan aktardığı habere göre Neymar'ın Santos'ta geçirdiği süre boyunca haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı DIS şirketi, yıldız futbolcunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile şikayetçi oldu.

HAK KAYBI İDDİASI

Barcelona, Temmuz 2013'te Santos'tan Neymar'ı transfer etti ve kulüpler transferin bedelini açıkladı. Ancak DIS şirketi anlaşmada daha yüksek ücretlerin yer aldığına ve bu nedenle hak kaybına uğradığına inanıyor. Brezilyalı kanat oyuncusu; 2013 yılında 88 milyon Euro bonservis karşılığında Santos'tan Barcelona'ya transfer edilmişti.

'YOLSUZLUK VE DOLANDIRICILIK'

DIS, Neymar'ı, Santos'un yöneticilerini ve Barcelona'nın eski başkanları Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu'yu 'yolsuzluk ve dolandırıcılık' iddiasıyla mahkemeye verdi. Davacı şirket yöneticiler için altı yıl hapis ve 195 milyon euroya kadar ceza talep ederken, Neymar ise 5 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

VERGİ KAÇIRMA SUÇLAMASI...

Brezilyalı yıldız daha önce vergi kaçırma iddiasıyla da suçlamaların odağında yer almıştı. 2015 yılında Neymar'ın banka hesaplarına ve şirketlerine, Brezilya yetkilileri tarafından vergi kaçırma iddiasıyla 42,5 milyon Euro'luk tedbir konulduğu ve Santos takımından Barcelona'ya transferi sırasında 14,3 milyon Euro vergi kaçırdığı ve yüzde 150'lik bir vergi cezası uygulanacağı iddia edilmişti.