Younes Belhanda, Sergio Oliveira'yı geride bıraktı!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Younes Belhanda, Galatasaraylı Sergio Oliveira'yı geçerek 2022-2023 sezonunun en erken golünü kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 20:35
Younes Belhanda, Sergio Oliveira'yı geride bıraktı!
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Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, sezonun en erken golüne imza attı.

Faslı yıldız, takımının ligin 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor deplasmanında henüz 47. saniyesinde topu filelere gönderdi.

Belhanda'dan önce, Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, Konyaspor maçında 59. saniyede attığı golle sezonun en erken golüne imza atmıştı.


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