Younes Belhanda'dan Fatih Terim itirafı!
Adana Demirspor'un Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, dikkat çeken bir röportaj verdi. Tecrübeli yıldız, eski hocası Fatih Terim'le ilgili de flaş bir itirafta bulundu.
Galatasaray'la sancılı bir ayrılık süreci geçiren Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda, dönemin teknik direktörü Fatih Terim hakkında itiraflarda bulundu.
Sabah'a konuşan Belhanda, Fatih Terim hakkında "Kendisine kızma veya soru sorma gibi bir durumumuz olmuyordu. Zaten sizi yedeğe aldığında gidip de kendisine bir şey soramazsınız. Ben bir defa as kadroda olmadığımı görünce gidip kendisine beni niye yedeğe aldığını sordum. O da bana, 'Çünkü hoca benim' diyerek konuyu bu şekilde hemen kapattı" diye konuştu.
Sarı-kırmızılı formayla birçok kupa kazanan yıldız oyuncu, özellikle Fatih Terim döneminde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.
Belhanda, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 131 kez sahaya çıkarken, bu mücadelelerde 22 kez gol sevinci yaşadı. Belhanda, Galatasaray formasıyla 26 kez de asist yaptı.
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