Adana Demisporlu kaleci Ertaç Özbir'den Samet Akaydin transferine yanıt

09 Aralık 2022 Cuma, 19:01

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

"TRANSFERİ SÖZ KONUSU"

33 yaşındaki file bekçisi, adı Fenerbahçe ile anılan Samet Akaydin'in durumunun sorulması üzerine, "Savunma ile iletişimizmi bu zamana kadar gayet güzeldi. Samet'in bir transferi söz konusu. İnşallah onun hakkında hayırlısı olur, güzel işler olur. Hem kulübümüz hem de Samet hakkında hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Takım olarak güzel işler yaptıklarını söyleyen Ertaç Özbir, "Çocuklar da gerçekten bazı şeyleri hak etti. Tayyip Talha da Beşiktaş'a gitti. Güzel işlere imza attık hep beraber. Bir şeyleri başarmak için beraber hareket ettik. Aynı anda aynı şeyleri düşündük. Aynı şeyleri yaptığımızda da göze batan ve hoş futbolla, iki kardeşimizi yollama gayretindeydik. Tayyip Talha gitti, inşallah bu sene de Samet'in senesi olur" ifadelerini kullandı.