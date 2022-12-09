Adana Demisporlu kaleci Ertaç Özbir'den Samet Akaydin transferine yanıt
Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir, bir televizyon kanalında adı Fenerbahçe ile anılan takım arkadaşı Samet Akaydin'in olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Özbir, "Samet'in bir transferi söz konusu. İnşallah onun hakkında hayırlısı olur, güzel işler olur" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.
"TRANSFERİ SÖZ KONUSU"
33 yaşındaki file bekçisi, adı Fenerbahçe ile anılan Samet Akaydin'in durumunun sorulması üzerine, "Savunma ile iletişimizmi bu zamana kadar gayet güzeldi. Samet'in bir transferi söz konusu. İnşallah onun hakkında hayırlısı olur, güzel işler olur. Hem kulübümüz hem de Samet hakkında hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.
Takım olarak güzel işler yaptıklarını söyleyen Ertaç Özbir, "Çocuklar da gerçekten bazı şeyleri hak etti. Tayyip Talha da Beşiktaş'a gitti. Güzel işlere imza attık hep beraber. Bir şeyleri başarmak için beraber hareket ettik. Aynı anda aynı şeyleri düşündük. Aynı şeyleri yaptığımızda da göze batan ve hoş futbolla, iki kardeşimizi yollama gayretindeydik. Tayyip Talha gitti, inşallah bu sene de Samet'in senesi olur" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
- 'Cemaatimizle gönül bağı var, resmi görevi yok'
- AKP'li isim konuştu
- İçinde kimler yok ki...
- Altay'dan derbi cezalarına tepki!
- Çırağan Sarayı'nda yangın!
- Olayın aslını bilmiyormuş!
- Gazetemizle ilgili hayalini anlattı
- AKP’nin erken seçim planı
- HSK’den o savcıya inceleme kararı