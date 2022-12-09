Hatayspor, Burak Bekaroğlu'nu transfer etti
Süper Lig ekibi Hatayspor, Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.
Hatayspor, Burak Bekaroğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Fatih Karagümrük'te forma giyen tecrübeli stoper Burak Bekaroğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Burak Bekaroğlu'na hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.
Bekaroğlu, bu sezon Fatih Karagümrük ile 2 maçta forma giymişti.
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