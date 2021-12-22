Younes Belhanda'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama

22 Aralık 2021 Çarşamba, 10:04

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması giyen Faslı oyuncu Younes Belhanda, geçtiğimiz sezonun ortasında sarı-kırmızılı takımdan ayrılmıştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zeminine karşı söylediği sözlerle yönetimi suçlayan Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti.

Yaz aylarında Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a transfer olan yıldız oyuncu, Fransa basınına çok konuşulacak ifadelerde bulundu.

"FATİH TERİM BENİM BABAM GİBİDİR"

Fatih Terim benim babam gibidir. Gerçek bir babadır. Onun hakkında beni her zaman memnun eden şey, oyuncularını her zaman korumuş olmasıdır. Eleştirmenlerle yüzleşecek cesareti vardı. Beni herkesin önünde savunduğu anlar oldu.

"FENERBAHÇE DERBİLERİNDE ONLARI ÇILDIRTIRDIM"

Derbilerde bilerek yapıyordum. Oynadığım dönemde Galatasaray'da aşk ile oynadım. Fenerbahçe derbileri en sevdiğim derbilerdir. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımda onları çıldırtırdım. Onlara, "Ben burada olduğum sürece şampiyonluk kazanamayacaksınız." dedim. Ben Galatasaray'da olduğum sürecede de Fenerbahçe'ye karşı da hiç kaybetmedik.

"GALATASARAY'A KARŞI FIFA'DAKİ DAVA"

Şu anda bunun hakkında konuşmak için durum karışık. Dava FIFA'da. Resmen kovuldum. Ancak asla Galatasaray'ı suçlamıyorum. Mustafa Cengiz vefat etti. Allah mekanını cennet etsin. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum. Gönderildiğimde kimse ne olduğunu anlamadı. Fatih Terim kalmamı istemişti. Halledeceğini söyledi. Ancak guruumdan dolayı kalamzdım. Başkan beni açıkça istemediğini söylemişti. Şoke edici bir olaydı. Olayın olduğu gün soyunma odasındaydım. Herkes bana tuhaf bakıyordu. Nedenini anlamamıştım.

Galatasaray'da forma giydiği süreçte iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Belhanda, 131 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.



