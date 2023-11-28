Young Boys - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.
Raphael Wicky yönetimindeki Young Boys, sahasında Barak Bakhar'ın ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
YOUNG BOYS - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
YOUNG BOYS - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Manchester City'e 3-0 mağlup olmuştu.
Kızılyıldız ise sahasında ağırladığı Leipzig'e 2-1 mağlup olmuştu.
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