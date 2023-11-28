Young Boys - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:16
Young Boys - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.

Raphael Wicky yönetimindeki Young Boys, sahasında Barak Bakhar'ın ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

YOUNG BOYS - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

YOUNG BOYS - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Manchester City'e 3-0 mağlup olmuştu.

Kızılyıldız ise sahasında ağırladığı Leipzig'e 2-1 mağlup olmuştu. 


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