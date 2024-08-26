Young Boys maçı öncesi: Galatasaray'da kritik eksik!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında Young Boys'u konuk edecek Galatasaray'da Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha, antrenmanda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 18:12
Young Boys maçı öncesi: Galatasaray'da kritik eksik!
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Galatasaray'ın Young Boys ile karşı karşıya geleceği maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ZAHA İDMANDA YER ALMADI

Sarı-kırmızılı takımda Wilfried Zaha, hastalığı sebebiyle Young Boys maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

Yıldız futbolcunun son durumuna maç günü bakılacağı öğrenildi. Sağlık durumunda bir değişiklik olmaması halinde kadroda yer alamayacak. 


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