Youri Tielamans, Aston Villa'da!

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Galatasaray'ında kadrosuna katmak istediği Youri Tielemans'ın transferini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 23:46
Youri Tielamans, Aston Villa'da!
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de bu sezon küme düşen Leicester City'den ayrılan Youri Tielamans'ın yeni takımı belli oldu.

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa tıldız futbolcunun transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Aston Villa'nın yeni sezondaki ilk transferi olan beklenen Youri Tielemans, daha önce Monaco ve Anderlecht'te forma giymişti.


Youri Tielemans Aston Villa transfer Transfer dönemi Transfer haberleri galatasaray

En Çok Okunan Haberler