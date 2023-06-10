Youri Tielamans, Aston Villa'da!
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Galatasaray'ında kadrosuna katmak istediği Youri Tielemans'ın transferini açıkladı.
İngiltere Premier Lig'de bu sezon küme düşen Leicester City'den ayrılan Youri Tielamans'ın yeni takımı belli oldu.
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa tıldız futbolcunun transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Aston Villa is delighted to announce that the club has reached an agreement to sign Youri Tielemans.— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 10, 2023
Aston Villa'nın yeni sezondaki ilk transferi olan beklenen Youri Tielemans, daha önce Monaco ve Anderlecht'te forma giymişti.
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