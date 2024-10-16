Youssef En-Nesyri attı: Fas deplasmanda coştu!
Sofyan Amrabat ile Youssef En-Nesyri'nin formasını giydiği Fas, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Orta Afrika'yı 4-0 mağlup etti.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu 4. hafta maçında Fas, Orta Afrika ile karşılaştı. Orta Afrika'nın ev sahipliğinde oynanan maçı Fas 4-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34. ve 37. dakikalarda Ben Seghir, 50. dakikada penaltıdan En-Nesyri ve 65. dakikada Abde kaydetti.
FENERBAHÇELİLER FORMA GİYDİ
Fas'ta Sofyan Amrabat maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri ise 80. dakikada kenara geldi.
Bu sonucun ardından Fas puanını 12'ye çıkardı. Orta Afrika ise 3 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Fas, Gabon ile karşılaşacak. Orta Afrika ise Lesotho'ya konuk olacak.
Etiketler: #Sofyan Amrabat #Youssef En Nesyri #Fas #Orta Afrika
Spor Haberleri
- İsviçre ile Danimarka yenişemedi!
- En-Nesyri attı: Fas deplasmanda coştu!
- Messi rekor kırdı: Arjantin, Bolivya'yı farklı geçti!
- Kolombiya farka koştu!
- İskoçya'da kazanan çıkmadı!
- Trabzonsporlu yıldız attı, Romanya kazandı!
- Sırbistan 10 kişi kaldı: İspanya 3 puanı üç golle aldı!
- Türk Telekom, Avrupa'da Cosea JL'ye mağlup!
- Fenerbahçeliler Polonya-Hırvatistan maçına damga vurdu!
- Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- 40 günlük bebeği 7. katın penceresinden attı
- Köşk'te hasat devam ediyor: Bir bahçeden 2 ton ürün...
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- Gramı 4,75 milyar TL! 'Devrim yaratacak madde...'
- Rojin'in cesedini kimin bulduğu ortaya çıktı
- Peki, Öcalan ne diyor?
- Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme
- Uzaylıları dünyaya Çinliler mi duyuracak?