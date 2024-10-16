Youssef En-Nesyri attı: Fas deplasmanda coştu!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:50

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:50

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu 4. hafta maçında Fas, Orta Afrika ile karşılaştı. Orta Afrika'nın ev sahipliğinde oynanan maçı Fas 4-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34. ve 37. dakikalarda Ben Seghir, 50. dakikada penaltıdan En-Nesyri ve 65. dakikada Abde kaydetti.

FENERBAHÇELİLER FORMA GİYDİ

Fas'ta Sofyan Amrabat maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri ise 80. dakikada kenara geldi.

Bu sonucun ardından Fas puanını 12'ye çıkardı. Orta Afrika ise 3 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Fas, Gabon ile karşılaşacak. Orta Afrika ise Lesotho'ya konuk olacak.