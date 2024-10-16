Youssef En-Nesyri attı: Fas deplasmanda coştu!

Sofyan Amrabat ile Youssef En-Nesyri'nin formasını giydiği Fas, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Orta Afrika'yı 4-0 mağlup etti.

Youssef En-Nesyri attı: Fas deplasmanda coştu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:50

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu 4. hafta maçında Fas, Orta Afrika ile karşılaştı. Orta Afrika'nın ev sahipliğinde oynanan maçı Fas 4-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34. ve 37. dakikalarda Ben Seghir, 50. dakikada penaltıdan En-Nesyri ve 65. dakikada Abde kaydetti.

FENERBAHÇELİLER FORMA GİYDİ

Fas'ta Sofyan Amrabat maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri ise 80. dakikada kenara geldi.

Bu sonucun ardından Fas puanını 12'ye çıkardı. Orta Afrika ise 3 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Fas, Gabon ile karşılaşacak. Orta Afrika ise Lesotho'ya konuk olacak.


Etiketler: #Sofyan Amrabat #Youssef En Nesyri #Fas #Orta Afrika

İlgili Haberler

Dominik Livakovic kırmızı kart gördü: Fenerbahçeliler Polonya-Hırvatistan maçına damga vurdu!

Dominik Livakovic kırmızı kart gördü: Fenerbahçeliler Polonya-Hırvatistan maçına damga vurdu!
Fenerbahçe Beko sahasında yıkıldı! Euroleague'de ilk mağlubiyet

Fenerbahçe Beko sahasında yıkıldı! Euroleague'de ilk mağlubiyet
Işın Çelebi:

Işın Çelebi: "Beşiktaş ve Fenerbahçe ittifak kurdu"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler