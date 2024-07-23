Youssef En-Nesyri kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri kaç yaşında, nereli?

Youssef En-Nesyri, sosyal medyada birçok Fenerbahçeli futbolseverin merak edip araştırdığı futbolcular arasında yer almaya başladı. Peki, Youssef En-Nesyri kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:35
Youssef En-Nesyri kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri kaç yaşında, nereli?
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Fenerbahçe'nin Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için kulübü Sevilla'dan resmi açıklama geldi. Peki, Youssef En-Nesyri kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri kaç yaşında, nereli?

YOUSSEF EN NESYRİ KIMDİR?

Youssef En-Nesyri, 1 Haziran 1997 yılında dünyaya geldi. Sevilla takımında forvet pozisyonunda görev yapan Faslı millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2016 yılında Málaga B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Málaga, Leganés ve Sevilla kulüplerinde oynadı.

En-Nesyri, daha önce ülkenin 20 yaş altı genç takımları tarafından kapsanmasının ardından 2016 yılında 18 yaşında ilk uluslararası çıkışını yaptı.

Fas'ın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarına seçildi.

Ayrıca 2017, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında Afrika Uluslar Kupası için seçildi.

Youssef En-Nesyri, 2023-2024 sezonunda çıktığı 41 maçta 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.


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