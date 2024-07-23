Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:20

Güncelleme: 23.07.2024 - 10:20

Kadrosuna birçok yıldız isimi katan Trabzonspor, son olarak James Tavernier ile anlaştığı iddia edildi. Peki, James Tavernier kimdir? Trabzonspor'un anlaştığı James Tavernier kaç yaşında, nereli?

JAMES TAVERNIER KİMDİR?

31 Ekim 1991 tarihinde İngiltere’de doğan James Tavernier, karierine 2010 yılında Newcastle United altyapısında başladı. Oyuncunun kariyerde Gateshead, Chef Wed, Shrewsbury, Rotterham, Wigan, Bristol City, Rangers gibi takımlar bulunuyor. James Tavernier, Premiership’te 252 maçta süre alırken 71 gol ve 74 asist yaptı. Championship’te ise 36 maçta süre alan oyuncu 10 gol ve 18 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan İngiliz oyuncu güçlü fiziği ve hücum yönüyle ön plana çıkıyor.

32 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda Premiership’te 33 maçta 17 gol ve 8 asistlik katkı verdi. Avrupa Ligi’nde 8 maçta süre alan oyuncu gol ve asist katkısı yapamadı. Oyuncu kariyerinde Rangers formasıyla toplam 460 maçta süre bulunurken 125 gol ve 129 asistlik katkı verdi.