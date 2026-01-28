Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hızlandı. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Youssouf Fofana için İtalya çıkartması yapacak. Peki, Youssouf Fofana kimdir? Youssouf Fofana kaç yaşında, nereli? Youssouf Fofana Fenerbahçe'ye mi geliyor?

YOUSSOUF FOFANA KİMDİR?

Youssouf Fofana, 10 Ocak 1999 yılında dünyaya geldi. Serie A kulübü AC Milan'da orta saha oyuncusu olarak oynayan Fransız profesyonel futbolcudur.

YOUSSOUF FOFANA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Fofana, kariyerine Paris'teki çeşitli gençlik akademilerinde başladıktan sonra 21 Şubat 2017'de Strasbourg'un gençlik akademisine katıldı.

Fofana, Strasbourg formasıyla son maçını 25 Ocak 2020'de Monaco'ya karşı deplasmanda 3-1'lik galibiyetle tamamladı. Dört gün sonra, 15 milyon Euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

17 Ağustos 2024'te Fofana, Serie A kulübü AC Milan'a transferini tamamladı ve 30 Haziran 2028'e kadar geçerli dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Fransız orta saha 29 numaralı formayı giyiyor.