Yukatel Adana Demirspor, Yusuf Barasi'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, AZ Alkmaar'da forma giyen genç golcü Yusuf Barasi'yi kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 22:33
Yukatel Adana Demirspor, Yusuf Barasi'yi transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, santrafor Yusuf Barasi'yi renklerine bağladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Yusuf Barasi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı. 

Yusuf Barasi altyapısından yetiştiği AZ Alkmaar ile 22 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.


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