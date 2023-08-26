Yukatel Adana Demirspor, Yusuf Barasi'yi transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, AZ Alkmaar'da forma giyen genç golcü Yusuf Barasi'yi kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, santrafor Yusuf Barasi'yi renklerine bağladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Yusuf Barasi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı.
Yusuf Barasi altyapısından yetiştiği AZ Alkmaar ile 22 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.
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